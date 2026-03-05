Рейтинг@Mail.ru
Аракчи прокомментировал потопление США корабля - РИА Новости, 05.03.2026
20:33 05.03.2026 (обновлено: 20:37 05.03.2026)
Аракчи прокомментировал потопление США корабля
Аракчи прокомментировал потопление США корабля - РИА Новости, 05.03.2026
Аракчи прокомментировал потопление США корабля
Аракчи прокомментировал потопление США корабля

Аракчи: США создали противоречащий праву прецедент с потоплением корабля

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США создали противоречащий международному праву прецедент, он навредит самой концепции морского права, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя потопление Штатами иранского корабля Dena.
Ранее Аракчи заявил, что США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
Вчера, 20:16
"США, к сожалению, создали прецедент, противоречащий международному праву... и который нанесет урон всей концепции международного морского права", - сказал министр в интервью телеканалу NBC.
Возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля
Вчера, 19:47
Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля
Вчера, 19:47
 
США Иран Военная операция США и Израиля против Ирана В мире Шри-Ланка Пит Хегсет Аббас Аракчи NBC
 
 
