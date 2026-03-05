https://ria.ru/20260305/iran-2078857072.html
Аракчи прокомментировал потопление США корабля
Аракчи прокомментировал потопление США корабля - РИА Новости, 05.03.2026
Аракчи прокомментировал потопление США корабля
США создали противоречащий международному праву прецедент, он навредит самой концепции морского права, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:33:00+03:00
2026-03-05T20:33:00+03:00
2026-03-05T20:37:00+03:00
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
шри-ланка
пит хегсет
аббас аракчи
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078854355.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078850049.html
сша
иран
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, шри-ланка, пит хегсет, аббас аракчи, nbc
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Шри-Ланка, Пит Хегсет, Аббас Аракчи, NBC
Аракчи прокомментировал потопление США корабля
Аракчи: США создали противоречащий праву прецедент с потоплением корабля