Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Военные Ирана нанесли удары по американским и израильским целям "в память" об экипаже потопленного США иранского корабля, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"Была осуществлена двадцатая волна операции "Правдивое обещание-4" в память о павших мученической смертью (моряках - ред.) корабля Dena, сопровождавшаяся комбинированными, масштабными и разнообразными действиями против американских и сионистских (израильских - ред.) целей",- говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах.
