Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля - РИА Новости, 05.03.2026
19:47 05.03.2026 (обновлено: 20:08 05.03.2026)
Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля
Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля - РИА Новости, 05.03.2026
Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля
Военные Ирана нанесли удары по американским и израильским целям "в память" об экипаже потопленного США иранского корабля, сообщил Корпус стражей исламской... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:47:00+03:00
2026-03-05T20:08:00+03:00
сша
иран
израиль
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
шри-ланка
аббас аракчи
пит хегсет
сша
иран
израиль
шри-ланка
сша, иран, израиль, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, шри-ланка, аббас аракчи, пит хегсет
США, Иран, Израиль, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Шри-Ланка, Аббас Аракчи, Пит Хегсет
Иран нанес удары против США и Израиля в память о погибшем экипаже корабля

Иран провел 20-ю волну атак против США и Израиля в память о потопленном корабле

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Военные Ирана нанесли удары по американским и израильским целям "в память" об экипаже потопленного США иранского корабля, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"Была осуществлена двадцатая волна операции "Правдивое обещание-4" в память о павших мученической смертью (моряках - ред.) корабля Dena, сопровождавшаяся комбинированными, масштабными и разнообразными действиями против американских и сионистских (израильских - ред.) целей",- говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах.
СШАИранИзраильВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаШри-ЛанкаАббас АракчиПит Хегсет
 
 
