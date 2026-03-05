Рейтинг@Mail.ru
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана
17:03 05.03.2026 (обновлено: 18:44 05.03.2026)
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана
азербайджан, тегеран (город), баку, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Азербайджан, Тегеран (город), Баку, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку и развития связи с ним во всех сферах, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову по телефону.
«
"Министр иностранных дел нашей страны, подчеркнув, что (Тегеран) основывает свою политику на добрососедских отношениях, заявил, что Исламская Республика Иран хочет развивать связи с Азербайджаном во всех сферах", - говорится в заявлении.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
Последствия падения беспилотника в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана
АзербайджанТегеран (город)БакуВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
