https://ria.ru/20260305/iran-2078809820.html
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку и развития связи с ним во всех сферах, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи своему азербайджанскому... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:03:00+03:00
2026-03-05T17:03:00+03:00
2026-03-05T18:44:00+03:00
азербайджан
тегеран (город)
баку
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078749088.html
азербайджан
тегеран (город)
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, тегеран (город), баку, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Азербайджан, Тегеран (город), Баку, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана
Аракчи: Тегеран хочет расширять связи с Баку во всех сферах