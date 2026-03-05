Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

"Осведомленные источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе", — говорится в публикации.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

По информации издания, точно установлены личности пилотов и авиабазы, с которых они совершали вылеты, а также их гражданство. Отмечается, что Тегеран готов к жесткому и решительному ответу на это преступление.