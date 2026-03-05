Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

По информации издания, точно установлены личности пилотов и авиабазы, с которых они совершали вылеты, а также их гражданство. Отмечается, что Тегеран готов к жесткому и решительному ответу на это преступление.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удар попала и начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе. По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.
Тегеран призывал УВКПЧ ООН осудить зверское нападение на учебное учреждение. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.
