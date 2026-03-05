Рейтинг@Mail.ru
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе - РИА Новости, 05.03.2026
14:24 05.03.2026 (обновлено: 16:22 05.03.2026)
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе, передает Fars. РИА Новости, 05.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

Fars: Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе, передает Fars.
"Осведомленные источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе", — говорится в публикации.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Некоторые несли фотографии погибших.

Некоторые несли фотографии погибших.

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

По информации издания, точно установлены личности пилотов и авиабазы, с которых они совершали вылеты, а также их гражданство. Отмечается, что Тегеран готов к жесткому и решительному ответу на это преступление.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удар попала и начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе. По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.
Тегеран призывал УВКПЧ ООН осудить зверское нападение на учебное учреждение. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.
