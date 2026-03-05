Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026

Второе иранское судно запросило разрешение на заход в порт на Шри-Ланке
12:58 05.03.2026
Второе иранское судно запросило разрешение на заход в порт на Шри-Ланке
Второе иранское судно запросило разрешение на срочный заход в порт на Шри-Ланке

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар - РИА Новости. Еще одно иранское судно, находящееся в исключительной экономической зоне Шри-Ланки, запросило у правительства страны разрешение на срочный заход в порт, заявил член ланкийского парламента Намал Раджапакса.
"До нашего сведения дошло, что еще одно иранское судно находится в исключительной экономической зоне Шри-Ланки, непосредственно за пределами наших территориальных вод, и запросило у правительства разрешение на срочный заход в порт. Однако оно до сих пор ожидает разрешения правительства", - заявил он в соцсети X.
Накануне иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек
На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек
В миреШри-ЛанкаСШАИндийский океанПит ХегсетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала