Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.