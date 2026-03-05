Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников
11:46 05.03.2026 (обновлено: 14:32 05.03.2026)
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников - РИА Новости, 05.03.2026
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников
Баку ответит Тегерану после падения беспилотника в Нахичевани, заявило Минобороны Азербайджана. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, азербайджан, иран, нахичевань, военная операция сша и израиля против ирана, баку
В мире, Азербайджан, Иран, Нахичевань, Военная операция США и Израиля против Ирана, Баку
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников

МО Азербайджана пригрозило Ирану ответом из-за упавших беспилотников

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Баку ответит Тегерану после падения беспилотника в Нахичевани, заявило Минобороны Азербайджана.
"Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа", — пригрозили в ведомстве.
© Кадр видео из соцсетейДым в аэропорту Нахичевани
Дым в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым в аэропорту Нахичевани
Баку утверждает, что днем в четверг один иранский дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и потребовал в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.
При этом Тегеран обвинения отверг.
Комплекс Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Азербайджан начал эвакуацию своих граждан из Ирана
28 февраля, 20:56
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреАзербайджанИранНахичеваньВоенная операция США и Израиля против ИранаБаку
 
 
