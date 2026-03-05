Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Баку ответит Тегерану после падения беспилотника в Нахичевани, заявило Минобороны Азербайджана.
"Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа", — пригрозили в ведомстве.
© Кадр видео из соцсетейДым в аэропорту Нахичевани
© Кадр видео из соцсетей
Дым в аэропорту Нахичевани
Баку утверждает, что днем в четверг один иранский дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и потребовал в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.
При этом Тегеран обвинения отверг.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.