В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана является неприкрытым цинизмом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"И опять неприкрытый цинизм Запада. На сей раз показало себя руководство блока НАТО... Вы помните, как усердно и громко Германия, Франция и Британия заявляли о своей непричастности к ударам по Ирану и призывали к возвращению к дипломатическим усилиям", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Сенатор указал на то, что теперь генсек альянса Марк Рютте с гордым видом объявляет, что НАТО готово к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана. Прозвучала готовность к защите каждого дюйма территории альянса, добавил Карасин.
"При этом генсек НАТО "затемнил от врагов и противников" сроки и формы подобных действий. Но важнее для понимания заявленная им солидарность с агрессивными действиями. Комментарии здесь излишни", - заключил парламентарий.