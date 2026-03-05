Рейтинг@Mail.ru
В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
10:50 05.03.2026
В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана
В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана является неприкрытым... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
григорий карасин
марк рютте
нато
совет федерации рф
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, григорий карасин, марк рютте, нато, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Григорий Карасин, Марк Рютте, НАТО, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана

Сенатор Карасин назвал заявление Рютте об Иране неприкрытым цинизмом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана является неприкрытым цинизмом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
"И опять неприкрытый цинизм Запада. На сей раз показало себя руководство блока НАТО... Вы помните, как усердно и громко Германия, Франция и Британия заявляли о своей непричастности к ударам по Ирану и призывали к возвращению к дипломатическим усилиям", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Сенатор указал на то, что теперь генсек альянса Марк Рютте с гордым видом объявляет, что НАТО готово к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана. Прозвучала готовность к защите каждого дюйма территории альянса, добавил Карасин.
"При этом генсек НАТО "затемнил от врагов и противников" сроки и формы подобных действий. Но важнее для понимания заявленная им солидарность с агрессивными действиями. Комментарии здесь излишни", - заключил парламентарий.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильГригорий КарасинМарк РюттеНАТОСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
