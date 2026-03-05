В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана является неприкрытым цинизмом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"При этом генсек НАТО "затемнил от врагов и противников" сроки и формы подобных действий. Но важнее для понимания заявленная им солидарность с агрессивными действиями. Комментарии здесь излишни", - заключил парламентарий.