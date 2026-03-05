https://ria.ru/20260305/ikra-2078827304.html
Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю
Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Красная икра стала фаворитом среди блинных начинок на масленичную неделю - россияне купили ее в два раза больше, чем на предыдущей неделе, 143,7 тонны, рассказали РИА Новости в пресс-службе системы "Честный знак".
"Главным фаворитом праздника неожиданно стала красная икра. За масленичную неделю россияне купили 143,7 тонны этого деликатеса - это более чем вдвое (+109%) превышает показатель предыдущей недели (68,6 тонны)", - посчитали в компании по данным, собранным с касс магазинов по всей стране.
Главным потребителем икры стала столица: здесь на каждые 10 тысяч жителей за масленичную неделю пришлось более 45 килограммов этого деликатеса. Второе место занял Чукотский автономный округ
с результатом 30 килограммов. Замыкает тройку Санкт-Петербург
, где на 10 тысяч человек купили 22 килограмма икры.
Также в список самых популярных блинных начинок вошли сгущенное молоко и варенье - их продажи увеличились на 75% и 42% соответственно. Сметаны купили на 15,9% больше - до 11,7 тысяч тонн, а творог наоборот показал отрицательную динамику - его продажи снизились на 4,6%.
Активно рос спрос и на ингридиенты для приготовления блинов: продажи молока выросли на 12%, до 99,6 тысячи тонн, кефира - на 8%, до 17,2 тысячи тонн, сливочного масла - на 2,5%, до 4,4 тысячи тонн.