Рейтинг@Mail.ru
Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:42 05.03.2026 (обновлено: 10:54 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iki-2078630796.html
Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури
Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури - РИА Новости, 05.03.2026
Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури
Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури еще два года, полное отсутствие бурь ученые ожидают в 2028-2031 годах,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:42:00+03:00
2026-03-05T10:54:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
россия
космос
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131272/66/1312726698_0:323:1459:1144_1920x0_80_0_0_c902a37c930562ac91d0723fb29d82bf.jpg
https://ria.ru/20260304/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131272/66/1312726698_0:187:1459:1281_1920x0_80_0_0_bdb3ebe184670139215cf983e7b45f25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, россия, космос, солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Россия, Космос, Солнце
Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури

Астроном Богачев: полное отсутствие бурь на солнце ожидается в 2028-2031 годах

© Фото : NASA/SDOИзображение активных областей на Солнце
Изображение активных областей на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : NASA/SDO
Изображение активных областей на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури еще два года, полное отсутствие бурь ученые ожидают в 2028-2031 годах, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«

"Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это все равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждем в 2028-2031 годах, бури исчезнут совсем", — сказал Богачев.

По его словам, именно корональные дыры становятся причиной магнитных бурь на Земле во время снижения активности Солнца. Так, несмотря на то что в период 22-25 февраля с поверхности Звезды исчезли все пятна, на Земле прошла магнитная буря среднего уровня.
Сейчас происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый длится около 11 лет, нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
4 марта, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеРоссияКосмосСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала