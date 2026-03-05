Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури

«

"Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это все равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждем в 2028-2031 годах, бури исчезнут совсем", — сказал Богачев.