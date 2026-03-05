Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури еще два года, полное отсутствие бурь ученые ожидают в 2028-2031 годах, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«
"Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это все равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждем в 2028-2031 годах, бури исчезнут совсем", — сказал Богачев.
По его словам, именно корональные дыры становятся причиной магнитных бурь на Земле во время снижения активности Солнца. Так, несмотря на то что в период 22-25 февраля с поверхности Звезды исчезли все пятна, на Земле прошла магнитная буря среднего уровня.
Сейчас происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый длится около 11 лет, нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.