Ульянов: Гросси принял к сведению информацию о ядерном оружии для Украины

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принял к сведению информацию СВР о рассмотрении Францией и Британией передачи Украине ядерного оружия или материалов для него, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.