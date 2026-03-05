Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026

Ульянов: Гросси принял к сведению информацию о ядерном оружии для Украины
15:13 05.03.2026
Ульянов: Гросси принял к сведению информацию о ядерном оружии для Украины
Ульянов: Гросси принял к сведению информацию о ядерном оружии для Украины
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принял к сведению информацию СВР о рассмотрении Францией и Британией передачи Украине... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, франция, украина, россия, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принял к сведению информацию СВР о рассмотрении Францией и Британией передачи Украине ядерного оружия или материалов для него, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я ходил к Гросси, все изложил и попросил или потребовал, чтобы секретариат (МАГАТЭ - ред.) уделил повышенное внимание Великобритании, Франции и Украине во избежание всяких безобразий. Гросси не спорил, не поддерживал, он принял все это к сведению. Надо надеяться, что отследит, насколько это вообще возможно для МАГАТЭ, потому что таких операций по передаче ядерного оружия до сих пор не было. Если это будет происходить, то наверняка засекреченным образом, так что МАГАТЭ схватить кого-то за руку будет сложно", - сказал Ульянов в интервью ИС "Вести".
Дипломат добавил, что поднимет тему в четверг в организации.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции
24 февраля, 11:54
 
В миреФранцияУкраинаРоссияРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
