На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто
18:13 05.03.2026 (обновлено: 19:05 05.03.2026)
На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто
На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто - РИА Новости, 05.03.2026
На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто
Правительство Азербайджана сообщило о приостановке движения грузовиков через границу с Ираном. РИА Новости, 05.03.2026
На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто

На азербайджано-иранской границе полностью приостановили движение грузовых авто

Азербайджанские пограничники. Архивное фото
БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Правительство Азербайджана сообщило о приостановке движения грузовиков через границу с Ираном.
«
"Кабинетом министров принято соответствующее решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном", — говорится в заявлении.
Ранее днем в Нахичевани упали два дрона — один из них рухнул на здание терминала аэропорта, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. Баку обвинил в этом Тегеран и пригрозил ответом. МИД Азербайджана потребовал от Ирана в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.
Президент Ильхам Алиев призвал власти исламской республики принести извинения и привлечь виновных к ответственности. По его словам, страна не первый раз осуществляет похожие "террористические акты". Он также дал указания по границе и поручил армии подготовить и принять ответные меры.
В свою очередь, Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг эти обвинения, отметив, что Тегеран уважает суверенитет всех соседних стран. Там также заявили, что атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.
