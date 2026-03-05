Премьер Словакии отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана

БРАТИСЛАВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перешел красные линии, заявил его словацкий коллега Роберт Фицо.
«
"Официально прошу всех высоких представителей Европейского союза — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и министра иностранных дел ЕС Каю Каллас — дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского", — призвал он.
Конфликт между странами обострился после приостановки транзита нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Будапешт в ответ заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.
Словакия, которая тоже лишилась поставок, в свою очередь, прекратила аварийный переток электроэнергии. Братислава считает, что нефтепровод исправен, а остановка перекачки топлива — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
