22:37 05.03.2026 (обновлено: 23:37 05.03.2026)
Премьер Словакии отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана
Премьер Словакии отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана
Премьер Словакии отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Фицо: Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел красные линии

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перешел красные линии, заявил его словацкий коллега Роберт Фицо.
"Официально прошу всех высоких представителей Европейского союза — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и министра иностранных дел ЕС Каю Каллас — дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского", — призвал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Вчера, 22:30
Сегодня Зеленский пригрозил передать боевикам ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к Орбану.
Конфликт между странами обострился после приостановки транзита нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Будапешт в ответ заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.
Словакия, которая тоже лишилась поставок, в свою очередь, прекратила аварийный переток электроэнергии. Братислава считает, что нефтепровод исправен, а остановка перекачки топлива — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
27 февраля, 11:06
 
