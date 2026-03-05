https://ria.ru/20260305/estafeta-2078658706.html
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске
Вторая команда Татарстана, за которую выступали Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев, одержала победу в мужской эстафетной гонке...
2026-03-05T09:43:00+03:00
2026-03-05T09:43:00+03:00
2026-03-05T09:45:00+03:00
лыжные гонки
спорт
южно-сахалинск
россия
республика коми
андрей ларьков
алексей виценко
сергей ардашев
южно-сахалинск
россия
республика коми
2026
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске
Команда Большунова стала второй в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости. Вторая команда Татарстана, за которую выступали Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев, одержала победу в мужской эстафетной гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
Победители преодолели дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 13 минут и 31,6 секунды.
Второе место заняла первая команда Татарстана, которую представляли Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов (отставание - 0,1 секунды). Третьей стала первая команда Республики Коми в составе Ильи Порошкина, Алексея Виценко, Евгения Семяшкина и Кирилла Кочегарова (+0,5).
Чемпионат России завершится женским (7 марта) и мужским (8 марта) масс-стартами свободным стилем на 50 км.