Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости. Вторая команда Татарстана, за которую выступали Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев, одержала победу в мужской эстафетной гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.