Рейтинг@Mail.ru
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:43 05.03.2026 (обновлено: 09:45 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/estafeta-2078658706.html
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске
Вторая команда Татарстана, за которую выступали Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев, одержала победу в мужской эстафетной гонке... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T09:43:00+03:00
2026-03-05T09:45:00+03:00
лыжные гонки
спорт
южно-сахалинск
россия
республика коми
андрей ларьков
алексей виценко
сергей ардашев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078658523_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_a22d60d26f441d3d58f1589e64391aff.jpg
https://ria.ru/20260304/olimpiada-2078485876.html
южно-сахалинск
россия
республика коми
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078658523_331:0:2762:1823_1920x0_80_0_0_559e28f38dd04abab4780f7d6399c9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, южно-сахалинск, россия, республика коми, андрей ларьков, алексей виценко, сергей ардашев
Лыжные гонки, Спорт, Южно-Сахалинск, Россия, Республика Коми, Андрей Ларьков, Алексей Виценко, Сергей Ардашев
Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету в Южно-Сахалинске

Команда Большунова стала второй в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Мужчины
Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Мужчины - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости. Вторая команда Татарстана, за которую выступали Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев, одержала победу в мужской эстафетной гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
Победители преодолели дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 13 минут и 31,6 секунды.
Второе место заняла первая команда Татарстана, которую представляли Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов (отставание - 0,1 секунды). Третьей стала первая команда Республики Коми в составе Ильи Порошкина, Алексея Виценко, Евгения Семяшкина и Кирилла Кочегарова (+0,5).
Чемпионат России завершится женским (7 марта) и мужским (8 марта) масс-стартами свободным стилем на 50 км.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Коростелеву и Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде, заявил тренер
4 марта, 15:17
 
Лыжные гонкиСпортЮжно-СахалинскРоссияРеспублика КомиАндрей ЛарьковАлексей ВиценкоСергей Ардашев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала