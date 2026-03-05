https://ria.ru/20260305/erdogan-2078826797.html
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 05.03.2026
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым осудил атаку на Нахичеванскую АР, сообщила канцелярия... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:59:00+03:00
2026-03-05T17:59:00+03:00
2026-03-05T17:59:00+03:00
в мире
азербайджан
турция
иран
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20260305/moazerbaydzhana-2078705843.html
азербайджан
турция
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, турция, иран, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Турция, Иран, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичеванскую АР