Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 05.03.2026
17:59 05.03.2026
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань
в мире, азербайджан, турция, иран, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Турция, Иран, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичевань

Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку БПЛА на Нахичеванскую АР

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым осудил атаку на Нахичеванскую АР, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Ранее в четверг МИД Азербайджана заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили нападение на Нахичеванскую Автономную Республику.
"В ходе беседы президент Турции осудил нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов и выразил соболезнования президенту Азербайджана Алиеву и братскому азербайджанскому народу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
