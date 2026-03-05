Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским баскетболистом
12:12 05.03.2026
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским баскетболистом
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским баскетболистом
Краснодарский клуб Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Би Джеем...
баскетбол
би джей джонсон
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
би джей джонсон, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
Баскетбол, Би Джей Джонсон, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским баскетболистом

"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским баскетболистом Джонсоном

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Краснодарский клуб Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Би Джеем Джонсоном.
Тренер клуба Томислав Томович отметил, что причиной расторжения соглашения стало желание игрока, который не чувствовал, что дает "Локомотиву-Кубани" максимум того, на что способен.
"Это сильно влияло на его моральное состояние, и поэтому он решил найти новую команду. Мы не стали мешать игроку искать для себя лучшей судьбы и возражать против его ухода. Конечно, нам теперь придется перестраивать свою игру, но у нас большая обойма игроков, и теперь у талантливых воспитанников клуба появился отличный шанс сделать шаг вверх и помочь нам добиться целей, которые мы ставим на этот сезон", - заявил Томович.
Джонсону 30 лет. Он выступал за "Локомотив-Кубань" в сезоне-2024/25, по ходу которого получил травму плеча и перенес операцию, из-за чего был вынужден досрочно завершить выступление за краснодарский клуб. Джонсон вернулся в "Локомотив-Кубань" в ноябре 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 8,1 очка, совершая 3 подбора и отдавая 0,6 передачи за 19 минут игрового времени.
Баскетболисты БК Парма - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч
4 марта, 16:41
 
БаскетболБи Джей ДжонсонЕдиная Лига ВТБПБК Локомотив-Кубань
 
