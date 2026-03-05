Рейтинг@Mail.ru
Дудакова пропустит мартовский турнир PFL из-за травмы
05.03.2026
13:34 05.03.2026
Дудакова пропустит мартовский турнир PFL из-за травмы
Дудакова пропустит мартовский турнир PFL из-за травмы
1920
1920
true
Дудакова пропустит мартовский турнир PFL из-за травмы

Дудакова не выступит в мартовском турнире PFL из-за травмы шеи

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россиянка Виктория Дудакова из-за травмы шеи не выступит в мартовском турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), сообщает департамент по коммуникациям корпорации "Синергия".
Ранее сообщалось, что Дудакова подписала контракт с PFL и проведет первый бой в рамках организации в минимальном весе 20 марта в Мадриде против австралийки Ясинты Остин.
"Виктория получила травму шеи во время спарринга, схожую с повреждением у олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. Мы поставили в известность нашего менеджера и организацию. В понедельник запланирована операция в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова. Оперировать будет нейрохирург Садулаева - Дмитрий Дзукаев", - сообщил тренер россиянки Гасанали Гасаналиев.
Дудакову 25 января 2025 года исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По окончании последнего боя в организации россиянка ударила в октагоне своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева. Всего на счету 27-летней россиянки восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах.
Диего Лопес - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
1 февраля, 16:48
 
ЕдиноборстваСпортМадридВиктория ДудаковаСинергияUFCАбдулрашид Садулаев
 
