Дудакова пропустит мартовский турнир PFL из-за травмы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россиянка Виктория Дудакова из-за травмы шеи не выступит в мартовском турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), сообщает департамент по коммуникациям корпорации "Синергия".
"Виктория получила травму шеи во время спарринга, схожую с повреждением у олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. Мы поставили в известность нашего менеджера и организацию. В понедельник запланирована операция в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова. Оперировать будет нейрохирург Садулаева - Дмитрий Дзукаев", - сообщил тренер россиянки Гасанали Гасаналиев.
Дудакову 25 января 2025 года исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По окончании последнего боя в организации россиянка ударила в октагоне своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева. Всего на счету 27-летней россиянки восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах.
