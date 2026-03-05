Туристов предупредили, что они не улетят из Дубая в Петербург 6 марта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Туристов, чей рейс из Дубая в Санкт-Петербург уже дважды был отменён, предупредили об очередном переносе рейса, туроператор продлил ваучер на проживание до 7 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
"Вылета завтра нет. Продолжаем ждать информацию, пока ее нет! Снова продлен ваучер с 6 по 7 марта. Каждый день продлевают на сутки вперед", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что в отеле относятся к туристам хорошо, кормят согласно путевке, поскольку туроператор продевает ваучер.
Маргарита также отметила, что вечером на телефон пришло сообщение о том, что над Дубаем и Абу-Даби работает ПВО, жителей призвали укрыться в безопасном месте. Но в историческом районе, где она проживает, - Bur Dubai - тихо и спокойно. По словам женщины, днем тоже было спокойно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство.