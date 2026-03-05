Рейтинг@Mail.ru
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу - РИА Новости, 05.03.2026
Туризм
Туризм
 
21:13 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dubay-2078862313.html
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
Эмиратская авиакомпания Emirates планирует выполнить в пятницу рейсы из Дубая в Москву и Санкт-Петербург в условиях частично открытого воздушного пространства... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:13:00+03:00
2026-03-05T21:13:00+03:00
туризм
дубай
москва
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
домодедово (аэропорт)
emirates
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577691968_0:155:3106:1902_1920x0_80_0_0_ba4190b1c068291ba961cb2f11b3cd55.jpg
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078846184.html
дубай
москва
санкт-петербург
дубай, москва, санкт-петербург, пулково (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, домодедово (аэропорт), emirates
Туризм, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Домодедово (аэропорт), Emirates
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу

РИА Новости: рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланированы на пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 мар - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Emirates планирует выполнить в пятницу рейсы из Дубая в Москву и Санкт-Петербург в условиях частично открытого воздушного пространства ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
"На 6 марта запланированы рейсы Emirates из Дубая по 82 направлениям, в том числе в московский аэропорт "Домодедово" и в "Пулково" в Санкт-Петербурге", - сообщил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
Вчера, 19:27
 
Туризм Дубай Москва Санкт-Петербург Пулково (аэропорт) Военная операция США и Израиля против Ирана Домодедово (аэропорт) Emirates
 
 
