Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу

СТАМБУЛ, 5 мар - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Emirates планирует выполнить в пятницу рейсы из Дубая в Москву и Санкт-Петербург в условиях частично открытого воздушного пространства ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.