https://ria.ru/20260305/dubay-2078862313.html
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу - РИА Новости, 05.03.2026
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
Эмиратская авиакомпания Emirates планирует выполнить в пятницу рейсы из Дубая в Москву и Санкт-Петербург в условиях частично открытого воздушного пространства... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:13:00+03:00
2026-03-05T21:13:00+03:00
2026-03-05T21:13:00+03:00
туризм
дубай
москва
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
домодедово (аэропорт)
emirates
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577691968_0:155:3106:1902_1920x0_80_0_0_ba4190b1c068291ba961cb2f11b3cd55.jpg
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078846184.html
дубай
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577691968_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_957ff922a55792b920cac967135c0bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, санкт-петербург, пулково (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, домодедово (аэропорт), emirates
Туризм, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Домодедово (аэропорт), Emirates
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
РИА Новости: рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланированы на пятницу