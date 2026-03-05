Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае - РИА Новости, 05.03.2026
02:47 05.03.2026
Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае
Туристка из Москвы Дарья Осипова рассказала, как ее семью выселяли из отеля в Дубае и как не удалось попасть на вывозные рейсы.
https://ria.ru/20260303/oae-2078012140.html
туризм, новости - туризм, дубай, москва, шарджа (эмират), аэрофлот, туристы, оаэ
Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае

Туристка Дарья Осипова рассказала о том, как их выгоняли из отеля в Дубае

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Дубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Дубай
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Москвы Дарья Осипова рассказала, как ее семью выселяли из отеля в Дубае и как не удалось попасть на вывозные рейсы.
"Мы должны были отправиься из Дубая 1 марта "Аэрофлотом" в Москву. В 8 утра компания прислала уведомление о переносе на 7 марта. Наш туроператор "Библио-Глобус" не отвечал нам три дня, при этом 1 марта нас чуть не выселили из отеля. Только в полдень мы получили сообщение от нашей принимающей стороны, Al Khalidiah Tourism, с просьбой "не выселяться и ожидать", — рассказывает она ria.ru.
Отель потребовал освободить номер. "Нам удалось договориться с директором отеля о том, что дождемся ответа от принимающей стороны в номере, если он не придет — оплатим проживание самостоятельно, это около 30 тысяч рублей в сутки", — говорит туристка.
Фирма продлила пребывание до 3 марта, а затем перевезла в другой отель — в Шарджу.
"Нам каждый день приходится проходить переговорный ад, чтобы не оказаться на улице", — говорит Дарья. Семья туристки надеялась улететь вывозным рейсом, но, поскольку дата отправления уже назначена, более раннее возвращение в РФ невозможно.
Еще проблема: принимающая сторона, которая решает проблемы постфактум. "В 12:00 нас выселяют, мы звоним из лобби принимающей стороне, которая продлевает номер еще на ночь. И так каждый день", — говорит Дарья.
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00
 
