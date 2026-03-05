Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае

https://ria.ru/20260305/dubay-2078600335.html
Туристка из Москвы Дарья Осипова рассказала, как ее семью выселяли из отеля в Дубае и как не удалось попасть на вывозные рейсы. 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Москвы Дарья Осипова рассказала, как ее семью выселяли из отеля в Дубае и как не удалось попасть на вывозные рейсы.
"Мы должны были отправиься из Дубая 1 марта "Аэрофлотом" в Москву. В 8 утра компания прислала уведомление о переносе на 7 марта. Наш туроператор "Библио-Глобус" не отвечал нам три дня, при этом 1 марта нас чуть не выселили из отеля. Только в полдень мы получили сообщение от нашей принимающей стороны, Al Khalidiah Tourism, с просьбой "не выселяться и ожидать", — рассказывает она ria.ru.
Отель потребовал освободить номер. "Нам удалось договориться с директором отеля о том, что дождемся ответа от принимающей стороны в номере, если он не придет — оплатим проживание самостоятельно, это около 30 тысяч рублей в сутки", — говорит туристка.
Фирма продлила пребывание до 3 марта, а затем перевезла в другой отель — в Шарджу.
"Нам каждый день приходится проходить переговорный ад, чтобы не оказаться на улице", — говорит Дарья. Семья туристки надеялась улететь вывозным рейсом, но, поскольку дата отправления уже назначена, более раннее возвращение в РФ невозможно.
Еще проблема: принимающая сторона, которая решает проблемы постфактум. "В 12:00 нас выселяют, мы звоним из лобби принимающей стороне, которая продлевает номер еще на ночь. И так каждый день", — говорит Дарья.