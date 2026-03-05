Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:33 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/drakony-2078837066.html
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава
Китайский нападающий "Шанхайских драконов" Паркер Фу заявил РИА Новости, что игроки команды стараются перенять знания у главного тренера Митча Лава, который... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T18:33:00+03:00
2026-03-05T18:33:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
паркер фу
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040211141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a95a73c4d1f64f5924e0f0a002c2b6a.jpg
https://ria.ru/20260305/trener-2078828734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040211141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fb194514e5d9a7aa601774424be68c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
шанхайские драконы, паркер фу, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Шанхайские драконы, Паркер Фу, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава

Хоккеист Паркер Фу: у тренера Лава есть опыт работы с Овечкиным, это ценно

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Драконы" (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург)
Хоккей. КХЛ. Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Китайский нападающий "Шанхайских драконов" Паркер Фу заявил РИА Новости, что игроки команды стараются перенять знания у главного тренера Митча Лава, который имеет опыт работы с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.
Покинувший "Вашингтон" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, который ушел с должности из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
«
"Опыт работы с Овечкиным - весьма уникальный момент для Лава. Всегда интересно заглянуть в те умы, которые работали с Александром. Но я также отмечу, что у нас в команде есть игроки, которые имеют опыт выступления вместе с хоккеистом такого калибра. У всех у них есть ценные знания и детали, которые мы пытаемся перенять, чтобы в какой-то степени прикоснуться к Овечкину", - сказал Фу.
"Всегда трудно, когда тренер покидает команду - будь это по причинам, связанным с состоянием здоровья, или по каким-то иным. Никогда не знаешь, сколько времени займет перестроение на систему игры нового тренера. Это было непросто. Да, это влияет на коллектив, на раздевалку. Но не могу сказать, что в коллективе случилось что-то кардинальное. Я считаю, что Митч Лав очень здорово справляется со своими обязанностями, он хороший мотиватор. Нам нравится с ним работать", - добавил он.
Новый главный тренер клуба КХЛ Шанхайские драконы Митч Лав - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
Вчера, 18:06
 
ХоккейШанхайские драконыПаркер ФуКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала