Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава

"Опыт работы с Овечкиным - весьма уникальный момент для Лава. Всегда интересно заглянуть в те умы, которые работали с Александром. Но я также отмечу, что у нас в команде есть игроки, которые имеют опыт выступления вместе с хоккеистом такого калибра. У всех у них есть ценные знания и детали, которые мы пытаемся перенять, чтобы в какой-то степени прикоснуться к Овечкину", - сказал Фу.

"Всегда трудно, когда тренер покидает команду - будь это по причинам, связанным с состоянием здоровья, или по каким-то иным. Никогда не знаешь, сколько времени займет перестроение на систему игры нового тренера. Это было непросто. Да, это влияет на коллектив, на раздевалку. Но не могу сказать, что в коллективе случилось что-то кардинальное. Я считаю, что Митч Лав очень здорово справляется со своими обязанностями, он хороший мотиватор. Нам нравится с ним работать", - добавил он.