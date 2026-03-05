https://ria.ru/20260305/drakony-2078837066.html
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава
Китайский нападающий "Шанхайских драконов" Паркер Фу заявил РИА Новости, что игроки команды стараются перенять знания у главного тренера Митча Лава, который... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T18:33:00+03:00
2026-03-05T18:33:00+03:00
2026-03-05T18:33:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
паркер фу
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040211141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a95a73c4d1f64f5924e0f0a002c2b6a.jpg
https://ria.ru/20260305/trener-2078828734.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040211141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fb194514e5d9a7aa601774424be68c2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шанхайские драконы, паркер фу, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Шанхайские драконы, Паркер Фу, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава
Хоккеист Паркер Фу: у тренера Лава есть опыт работы с Овечкиным, это ценно
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Китайский нападающий "Шанхайских драконов" Паркер Фу заявил РИА Новости, что игроки команды стараются перенять знания у главного тренера Митча Лава, который имеет опыт работы с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.
Покинувший "Вашингтон" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов
" 17 января вместо канадца Жерара Галлана
, который ушел с должности из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
«
"Опыт работы с Овечкиным - весьма уникальный момент для Лава. Всегда интересно заглянуть в те умы, которые работали с Александром. Но я также отмечу, что у нас в команде есть игроки, которые имеют опыт выступления вместе с хоккеистом такого калибра. У всех у них есть ценные знания и детали, которые мы пытаемся перенять, чтобы в какой-то степени прикоснуться к Овечкину", - сказал Фу.
"Всегда трудно, когда тренер покидает команду - будь это по причинам, связанным с состоянием здоровья, или по каким-то иным. Никогда не знаешь, сколько времени займет перестроение на систему игры нового тренера. Это было непросто. Да, это влияет на коллектив, на раздевалку. Но не могу сказать, что в коллективе случилось что-то кардинальное. Я считаю, что Митч Лав очень здорово справляется со своими обязанностями, он хороший мотиватор. Нам нравится с ним работать", - добавил он.