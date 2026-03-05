Дмитриев спрогнозировал шок для ЕС из-за отказа от российского газа

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что газовый "шок" для ЕС будет продолжаться.