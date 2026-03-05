Рейтинг@Mail.ru
14:42 05.03.2026
Дмитриев спрогнозировал шок для ЕС из-за отказа от российского газа
Дмитриев спрогнозировал шок для ЕС из-за отказа от российского газа
экономика
сша
иран
россия
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
евросоюз
экономика, сша, иран, россия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, США, Иран, Россия, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что газовый "шок" для ЕС будет продолжаться.
"Газовый "шок" будет продолжаться, подпитывая инфляцию и разоряя промышленность + домохозяйства ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
Вчера, 13:05
Также в своем посте глава РФПИ добавил, что масштабный скачок цен на природный газ в ЕС "не произошел бы без безрассудного отказа ЕС от российского газа" и посоветовал гражданам Евросоюза требовать ответственности от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Кайи Каллас и "других русофобов".
«
"Расскажите правду, которую скрывает ЕС", - призвал Дмитриев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
3 марта, 08:00
 
ЭкономикаСШАИранРоссияКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
