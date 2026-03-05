Дмитриев спрогнозировал шок для ЕС из-за отказа от российского газа

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что газовый "шок" для ЕС будет продолжаться.
Также в своем посте глава РФПИ добавил, что масштабный скачок цен на природный газ в ЕС "не произошел бы без безрассудного отказа ЕС от российского газа" и посоветовал гражданам Евросоюза требовать ответственности от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Кайи Каллас и "других русофобов".
«
"Расскажите правду, которую скрывает ЕС", - призвал Дмитриев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.