03:37 05.03.2026
Диетолог рассказала, помогает ли сахарозаменитель похудеть
2026
Диетолог рассказала, помогает ли сахарозаменитель похудеть

РИА Новости: сахарозаменители помогают на первом этапе снижения веса

Девушка добавляет таблетки сахарина в кофе
Девушка добавляет таблетки сахарина в кофе. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. Сахарозаменители помогают на первом этапе снижения веса, но в дальнейшем от них необходимо отказаться, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Амурской области Светлана Белова.
"Сахарозаменители выигрышны на первом этапе снижения веса, когда человеку сложно отказаться от обычного сахара. В таком случае я рекомендую, но в дальнейшем нужно исключать", – сказала Белова.
По словам специалиста, намного полезнее природные сахара из продуктов, к примеру, в компот можно добавить кураги, фруктов или ягод.
Как уточняет врач, сахарозаменители появились относительно недавно. В некоторых странах они вовсе запрещены. Проведено недостаточно научных исследований, подтверждающих их безопасность.
"На детей сахарозаменители влияют крайне негативно. Они возбуждают несформировавшуюся нервную систему ребенка, плохо сказываются на засыпании и качестве сна. Родителям, заботящимся о здоровье детей, не стоит покупать "полезные" газировки с сахарозаменителями в составе", - добавила диетолог.
