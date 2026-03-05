Диетолог рассказала, помогает ли сахарозаменитель похудеть

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. Сахарозаменители помогают на первом этапе снижения веса, но в дальнейшем от них необходимо отказаться, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Амурской области Светлана Белова.

"Сахарозаменители выигрышны на первом этапе снижения веса, когда человеку сложно отказаться от обычного сахара. В таком случае я рекомендую, но в дальнейшем нужно исключать", – сказала Белова.

По словам специалиста, намного полезнее природные сахара из продуктов, к примеру, в компот можно добавить кураги, фруктов или ягод.

Как уточняет врач, сахарозаменители появились относительно недавно. В некоторых странах они вовсе запрещены. Проведено недостаточно научных исследований, подтверждающих их безопасность.