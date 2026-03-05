https://ria.ru/20260305/chuvashiya-2078838926.html
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Женщина, чудом уцелевшая и расхохотавшаяся после того, как на нее сошла снежная лавина с дома в Новочебоксарске, в порядке, в больницу она не обращалась и претензий не имеет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео с камеры наблюдения дома на улице 10-й Пятилетки, где видно, как на шедших возле многоэтажки мужчину и женщину с грохотом обрушиваются одна за другой несколько огромных снежных масс. При этом мужчина успевает отпрыгнуть в сторону, а сбитая с ног женщина падает, а затем ее засыпает новыми порциями снега. К ней на помощь бросается мужчина, при этом женщина заливисто хохочет.
Как рассказали агентству в прокуратуре Чувашии, ситуация возникла в ходе уборке снега. Снег съехал с козырька подъезда. "Женщина – дворник, которая помогала с уборкой. По предварительным данным, она не получила повреждений, нет, даже в больницу не обращалась. Претензий она не имеет", - рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего, в том числе в части возможных нарушений требовании охраны труда.