В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши - РИА Новости, 05.03.2026
18:45 05.03.2026
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши - РИА Новости, 05.03.2026
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши
Женщина, чудом уцелевшая и расхохотавшаяся после того, как на нее сошла снежная лавина с дома в Новочебоксарске, в порядке, в больницу она не обращалась и... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
новочебоксарск
новочебоксарск
2026
Новости
происшествия, новочебоксарск
Происшествия, Новочебоксарск
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши

Расхохотавшаяся после схода на нее снега жительница Чувашии в порядке

На одной из улиц. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Женщина, чудом уцелевшая и расхохотавшаяся после того, как на нее сошла снежная лавина с дома в Новочебоксарске, в порядке, в больницу она не обращалась и претензий не имеет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео с камеры наблюдения дома на улице 10-й Пятилетки, где видно, как на шедших возле многоэтажки мужчину и женщину с грохотом обрушиваются одна за другой несколько огромных снежных масс. При этом мужчина успевает отпрыгнуть в сторону, а сбитая с ног женщина падает, а затем ее засыпает новыми порциями снега. К ней на помощь бросается мужчина, при этом женщина заливисто хохочет.
Как рассказали агентству в прокуратуре Чувашии, ситуация возникла в ходе уборке снега. Снег съехал с козырька подъезда. "Женщина – дворник, которая помогала с уборкой. По предварительным данным, она не получила повреждений, нет, даже в больницу не обращалась. Претензий она не имеет", - рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего, в том числе в части возможных нарушений требовании охраны труда.
ПроисшествияНовочебоксарск
 
 
