https://ria.ru/20260305/chelsi-2078617616.html
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
Лондонский "Челси" на выезде крупно обыграл "Астон Виллу" из Бирмингема в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T00:44:00+03:00
2026-03-05T00:44:00+03:00
2026-03-05T00:44:00+03:00
футбол
спорт
дуглас луис
челси
астон вилла
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:334:2048:1486_1920x0_80_0_0_7109177aeb8a7e341961521e075979f3.jpg
https://ria.ru/20260305/siti-2078617471.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:142:2048:1678_1920x0_80_0_0_1d47dec1674de43c2d321038adf74d42.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дуглас луис, челси, астон вилла, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Дуглас Луис, Челси, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
"Челси" разгромил "Астон Виллу" в матче чемпионата Англии