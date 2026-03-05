Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
Футбол
 
00:44 05.03.2026
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
Лондонский "Челси" на выезде крупно обыграл "Астон Виллу" из Бирмингема в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T00:44:00+03:00
2026-03-05T00:44:00+03:00
футбол
спорт
дуглас луис
челси
астон вилла
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
спорт, дуглас луис, челси, астон вилла, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Дуглас Луис, Челси, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Хет-трик Жоао Педро принес "Челси" победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ

"Челси" разгромил "Астон Виллу" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лондонский "Челси" на выезде крупно обыграл "Астон Виллу" из Бирмингема в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:1 в пользу "синих". Хет-трик в составе "Челси" оформил Жоао Педро (35, 45+6, 64), еще один мяч забил Коул Палмер (55). Единственный гол "Астон Виллы" на счету Дугласа Луиса (2).
Английская премьер-лига (АПЛ)
04 марта 2026 • начало в 22:30
Завершен
Астон Вилла
1 : 4
Челси
02‎’‎ • Дуглас Луис
(Леон Бэйли)
35‎’‎ • Жуан Педру
(Мало Густо)
45‎’‎ • Жуан Педру
(Энцо Фернандес)
55‎’‎ • Кол Палмер
(Жуан Педру)
64‎’‎ • Жуан Педру
(Алехандро Гарначо)
"Челси" (48 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице и сократил отставание от занимающей четвертую позицию "Астон Виллы" (51).
В следующем туре "Челси" примет "Ньюкасл" 14 марта, а на следующий день "Астон Вилла" в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед".
В другом матче "Вест Хэм" со счетом 1:0 выиграл у "Фулхэма" на выезде.
Футбол
 
