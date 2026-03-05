https://ria.ru/20260305/borisova-2078858225.html
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
Мария Борисова стала победительницей соревнований с булавами и лентой на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T20:39:00+03:00
2026-03-05T20:39:00+03:00
2026-03-05T20:39:00+03:00
спорт
художественная гимнастика
мария борисова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003466025_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_68a9e58c3cf980c2521cc6e9e6543005.jpg
https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078842873.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003466025_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcca6fb6349b82ee560cf70b9d6ce509.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, художественная гимнастика, мария борисова
Спорт, Художественная гимнастика, Мария Борисова
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мария Борисова стала победительницей соревнований с булавами и лентой на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
За свое выступление с булавами Борисова
набрала 30,500 балла. Серебро завоевала Арина Ковшова (29,700 балла), бронзу - Ульяна Янус (28,750).
В упражнении с лентой Борисова показала результат 30,200 балла. Серебряной медалисткой стала Ева Кононова (29,450), бронзовую медаль получила Александра Борисова (27,800).
Соревнования завершатся 6 марта.