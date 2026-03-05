Рейтинг@Mail.ru
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
20:39 05.03.2026
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
Мария Борисова стала победительницей соревнований с булавами и лентой на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
спорт
художественная гимнастика
мария борисова
2026
спорт, художественная гимнастика, мария борисова
Спорт, Художественная гимнастика, Мария Борисова
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России

Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мария Борисова стала победительницей соревнований с булавами и лентой на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
За свое выступление с булавами Борисова набрала 30,500 балла. Серебро завоевала Арина Ковшова (29,700 балла), бронзу - Ульяна Янус (28,750).
В упражнении с лентой Борисова показала результат 30,200 балла. Серебряной медалисткой стала Ева Кононова (29,450), бронзовую медаль получила Александра Борисова (27,800).
Соревнования завершатся 6 марта.
Тутберидзе рассказала о различии в тренировочном подходе с Винер
