Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
Шведка Эльвира Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
