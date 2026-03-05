Рейтинг@Mail.ru
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
21:06 05.03.2026
Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
Шведка Эльвира Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, эльвира эберг, кубок мира по биатлону, ханна эберг, анна магнуссон
Биатлон, Спорт, Эльвира Эберг, Кубок мира по биатлону, Ханна Эберг, Анна Магнуссон
Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Биатлонистка Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

© РИА Новости / Владимир ПесняЛу Жанмонно
Лу Жанмонно - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Шведка Эльвира Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти.
Эберг преодолела 15 км за 41 минуту 46,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла старшая сестра победительницы шведка Ханна Эберг (отставание - 41,3 секунды; 1 промах), третий результат показала Паулина Батовская-Фиалкова из Словакии (+45; 1).
Француженка Лу Жанмонно (+4.35,6; 4) заняла 35-е место. Этого результата хватило биатлонистке, чтобы опередить шведку Анну Магнуссон и второй раз подряд стать победительницей зачета индивидуальных гонок.
В пятницу, 6 марта, индивидуальную гонку пробегут мужчины.
Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
БиатлонСпортЭльвира ЭбергКубок мира по биатлонуХанна ЭбергАнна Магнуссон
 
