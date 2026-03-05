https://ria.ru/20260305/belorussiya-2078851000.html
Жительницы Белоруссии из иностранных женихов предпочитают россиян
Жительницы Белоруссии из иностранных женихов предпочитают россиян
2026-03-05T19:54:00+03:00
Нацстат: жительницы Белоруссии из иностранных женихов предпочитают россиян
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Жительницы Белоруссии из иностранных женихов предпочитают россиян, а замуж выходят в первый раз до 27 лет, сообщил Национальный статистический комитет, подготовивший к 8 марта статистический портрет белорусской женщины.
Также, согласно статистике, женщин в республике больше, чем мужчин – 53,9%, или более 4 миллионов 906 тысяч. На тысячу мужчин на 1 января 2025 года приходилось 1167 женщин.
Почти каждая четвертая женщина в Белоруссии
вышла в 2025 году замуж в возрасте 20-24 года, говорится в исследовании. А возрасте 65 лет и старше брачный союз заключили 713 женщин, из них 44 женщины вступили в брак впервые.
Белорусские невесты в 2025 году заключили 1 928 браков с иностранными женихами, из них с представителями Российской Федерации – 1 029 браков. Затем следуют женихи из Турции
– 71, Литвы
– 59, Украины
– 55, Казахстана
– 50, говорится в исследовании.
Согласно данным Белстата, в городах проживает почти 80% белорусских женщин. Средний возраст – 44,3 года, высшее образование имеют 56,9%.