МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Жительницы Белоруссии из иностранных женихов предпочитают россиян, а замуж выходят в первый раз до 27 лет, сообщил Национальный статистический комитет, подготовивший к 8 марта статистический портрет белорусской женщины.

Также, согласно статистике, женщин в республике больше, чем мужчин – 53,9%, или более 4 миллионов 906 тысяч. На тысячу мужчин на 1 января 2025 года приходилось 1167 женщин.

Почти каждая четвертая женщина в Белоруссии вышла в 2025 году замуж в возрасте 20-24 года, говорится в исследовании. А возрасте 65 лет и старше брачный союз заключили 713 женщин, из них 44 женщины вступили в брак впервые.

Белорусские невесты в 2025 году заключили 1 928 браков с иностранными женихами, из них с представителями Российской Федерации – 1 029 браков. Затем следуют женихи из Турции – 71, Литвы – 59, Украины – 55, Казахстана – 50, говорится в исследовании.