Около шести тысяч россиян не могут вернуться в Россию, сообщили в АТОР

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч туристов из России на данный момент не могут покинуть третьи страны из-за невозможности транзита через Ближний Восток: они находятся на Маврикии, Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и в некоторых других странах дольше запланированного, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.