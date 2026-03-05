Около шести тысяч россиян не могут вернуться в Россию, сообщили в АТОР

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч туристов из России на данный момент не могут покинуть третьи страны из-за невозможности транзита через Ближний Восток: они находятся на Маврикии, Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и в некоторых других странах дольше запланированного, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"По состоянию на данный момент, у нас есть относительно четкая цифра по количеству туристов, находящихся на Маврикии, Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и некоторых других странах, которые улетели туда через Дубай и обратно таким же путем они вернуться не могут и находятся там дольше запланированного. Количество таких человек около 6 тысяч", - сообщила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.