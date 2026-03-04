"Восстановить немедленно": Жуков высказался о циничном заявлении МОК

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне ситуации на Ближнем Востоке является циничным, по его логике, российский спорт должен быть немедленно восстановлен в правах, сказал РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.