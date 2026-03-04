Рейтинг@Mail.ru
"Восстановить немедленно": Жуков высказался о циничном заявлении МОК - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
11:05 04.03.2026 (обновлено: 12:33 04.03.2026)
"Восстановить немедленно": Жуков высказался о циничном заявлении МОК
"Восстановить немедленно": Жуков высказался о циничном заявлении МОК
"Восстановить немедленно": Жуков высказался о циничном заявлении МОК

Жуков считает, что по логике МОК права россиян должны восстановить немедленно

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне ситуации на Ближнем Востоке является циничным, по его логике, российский спорт должен быть немедленно восстановлен в правах, сказал РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. 30 января начался период олимпийского перемирия, связанный с Играми в Италии. Он закончится через семь дней после завершения Паралимпиады, которая пройдет 6-15 марта. МОК во вторник заявил, что не имеет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, отметив, что она является декларативной и не носит обязательный характер.
"Заявление удивительное. Я бы сказал, циничное. В отношении России МОК повел себя кардинально другим образом. Если следовать логике заявления МОК, то Россия должна быть немедленно восстановлена в правах!" - сказал Жуков.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
