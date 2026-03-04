Рейтинг@Mail.ru
В России сократят список "неженских" профессий
02:51 04.03.2026 (обновлено: 09:35 04.03.2026)
В России сократят список "неженских" профессий
В России сократят список "неженских" профессий - РИА Новости, 04.03.2026
В России сократят список "неженских" профессий
Пересмотр перечня "неженских" профессий в России планируется начать в 2026 году, первые изменения могут произойти в 2027 году, это позволит расширить доступ к... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:51:00+03:00
2026-03-04T09:35:00+03:00
общество
россия
рудн
женщины
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
общество, россия, рудн, женщины
Общество, Россия, РУДН, женщины
В России сократят список "неженских" профессий

РИА Новости: пересмотр перечня неженских профессий планируют начать в 2026 году

© РИА Новости / Максим БлиновДевушка за работой на ноутбуке
Девушка за работой на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка за работой на ноутбуке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пересмотр перечня "неженских" профессий в России планируется начать в 2026 году, первые изменения могут произойти в 2027 году, это позволит расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска, сообщила РИА Новости эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
"Пересмотр "неженских" профессий планируется в течение года, а изменения могут начаться уже в 2027 году. Это позволит расширить доступ к профессиям с приемлемым уровнем риска", - сказала Ушкац.
Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 7 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины
7 марта 2024, 13:08
Она уточнила, что Минтруд РФ намерен исключить из списка профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Так, к этим специальностям относятся машинист экскаваторов и погрузочных машин, а также рабочие на шахтах и в горнодобывающей промышленности.
По словам эксперта, эти меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров вне зависимости от пола.
Ушкац добавила, что это станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны.
Маргарита Сапунова - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
"Я с ней не полечу": женщины-пилоты рассказали о секретах профессии
8 марта 2022, 08:00
 
Общество Россия РУДН женщины
 
 
