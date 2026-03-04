Рейтинг@Mail.ru
13:23 04.03.2026
В Верховном суде заявили об историческом минимуме числа заключенных
В Верховном суде заявили об историческом минимуме числа заключенных
В Верховном суде заявили об историческом минимуме числа заключенных

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число людей, которые находятся под стражей в качестве меры пресечения или отбывают реальные сроки, в России достигло исторического минимума, заявил назначенный в среду на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.
"Верховный суд РФ на протяжении достаточно многих лет последовательно проводит курс на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики... В настоящее время у нас исторический минимум. У нас в местах лишения свободы и в следственных изоляторах содержатся 308 тысяч граждан, 209 человек на 100 тысяч населения. В следственных изоляторах также исторический минимум - 89 тысяч человек", - сказал Давыдов на заседании Совета Федерации.
Он отметил, что гуманизация проявляется не только в сокращении применения такого наиболее строго вида наказания, как лишение свободы, которое четверть века назад составляло порядка 40% от всех уголовных наказаний, а итогам 2025 года снизилось до 26%, но в широком применении меры пресечения, альтернативной заключению под стражу.
"Особое внимание уделяется охране лиц, занимающихся бизнесом, совершивших преступления в сфере предпринимательства. За последние 10 лет процент лишения свободы сократился практически в 3 раза в отношении этих лиц", - подчеркнул первый замглавы ВС РФ.
По его словам, в 2000 году Россия входила в первую десятку стран по численности тюремного населения из расчета на 100 тысяч граждан.
"По состоянию на 2000 год в нашей стране численность так называемого тюремного населения, это лица, которые содержатся под стражей в качестве меры пресечения и отбывают наказание, эта численность составляла более миллиона человек - 1,06 миллиона человек. И мы в свое время в международной классификации условно занимали одно из ведущих мест, входили в первую десятку по численности тюремного населения на 100 тысяч граждан. Однако уже в 2013 году численность такого контингента сократилась до 700 тысяч, мы переместились на 30 место", - добавил Давыдов.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что только 26% осужденных получили в 2025 году реальные сроки, остальным назначены альтернативные виды наказаний, сохраняется тренд на гуманизацию правосудия. Глава ВС РФ отметил, что судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, по предпринимательским статьям.
В миреРоссияВладимир ДавыдовИгорь КрасновСовет Федерации РФ
 
 
