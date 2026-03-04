https://ria.ru/20260304/vostok-2078416319.html
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.03.2026
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 04.03.2026
россия
днепропетровская область
2026
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия "Востока", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли свыше 285-ти военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в российском военном ведомстве.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово, Гай, Катериновка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Копани, Новоселовка и Верхняя Терса Запорожской области", - отметили в Минобороны РФ.