Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.03.2026 (обновлено: 12:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/vostok-2078416319.html
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.03.2026
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:09:00+03:00
2026-03-04T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_486ce4ae9dd6c5fa0b2e21402ef86cab.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d035cbe26f3c0b06f7e063d0faf9c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли 285 военных в зоне войск "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий-связист
Военнослужащий-связист - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий-связист. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия "Востока", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли свыше 285-ти военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в российском военном ведомстве.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово, Гай, Катериновка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Копани, Новоселовка и Верхняя Терса Запорожской области", - отметили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала