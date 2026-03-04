Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия "Востока", сообщило министерство обороны России.

"ВСУ потеряли свыше 285-ти военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в российском военном ведомстве.

"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово, Гай, Катериновка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Копани, Новоселовка и Верхняя Терса Запорожской области", - отметили в Минобороны РФ.