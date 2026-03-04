Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/volgograd-2078405389.html
В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА
В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА
Школа эвакуирована в Волгограде после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА, сообщил РИА Новости председатель комитета по... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:20:00+03:00
2026-03-04T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
среднеахтубинский район
андрей бочаров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоград
волгоградская область
среднеахтубинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_e30ad6b1cab099461248b1e211135d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, среднеахтубинский район, андрей бочаров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Андрей Бочаров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА

РИА Новости: в Волгограде рядом со школой нашли похожие на обломки БПЛА предметы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Школа эвакуирована в Волгограде после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА, сообщил РИА Новости председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда.
«
"За территорией школы №117 рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы", - сказал он.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. В Волгограде атакована квартира в многоквартирном доме на улице Батова, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, кроме того, БПЛА упали в нежилой зоне. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСреднеахтубинский районАндрей БочаровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала