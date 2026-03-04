https://ria.ru/20260304/volgograd-2078405389.html
В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА
Школа эвакуирована в Волгограде после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА, сообщил РИА Новости председатель комитета по... РИА Новости, 04.03.2026
