В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 4 фев - РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей пострадавшего после атаки БПЛА дома открыт в Волгограде, сообщили в мэрии.
"В результате террористической атаки БПЛА повреждена квартира в доме №6 по улице Батова в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы №1", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Уточняется, что для подвоза людей поданы автобусы, а в ПВР организованы спальные места и горячее питание.
Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому. Кроме того, губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне.
