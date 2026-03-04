Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 04.03.2026
В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА
В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА
Пункт временного размещения для жителей пострадавшего после атаки БПЛА дома открыт в Волгограде, сообщили в мэрии. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
среднеахтубинский район
андрей бочаров
происшествия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Андрей Бочаров, Происшествия
В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА

В Волгограде открыли пункт временного размещения для пострадавших при атаке БПЛА

© Кадр видео из соцсетейПожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде
Пожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 фев - РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей пострадавшего после атаки БПЛА дома открыт в Волгограде, сообщили в мэрии.
"В результате террористической атаки БПЛА повреждена квартира в доме №6 по улице Батова в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы №1", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску
2 марта, 08:58
Уточняется, что для подвоза людей поданы автобусы, а в ПВР организованы спальные места и горячее питание.
Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому. Кроме того, губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне.
Специальная военная операция на Украине
Волгоград
Волгоградская область
Среднеахтубинский район
Андрей Бочаров
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
