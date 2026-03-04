https://ria.ru/20260304/ukraina-2078448788.html
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения - РИА Новости, 04.03.2026
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения
Украина наращивает политические репрессии против русскоязычного населения, гонениям подвергается Русская православная церковь, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
украина
россия
киев
татьяна москалькова
совет федерации рф
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения
Москалькова: Киев наращивает репрессии против русскоязычного населения