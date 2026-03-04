Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения - РИА Новости, 04.03.2026
13:45 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078448788.html
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения - РИА Новости, 04.03.2026
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения
Украина наращивает политические репрессии против русскоязычного населения, гонениям подвергается Русская православная церковь, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:45:00+03:00
2026-03-04T13:45:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
татьяна москалькова
совет федерации рф
в мире, украина, россия, киев, татьяна москалькова, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ
Москалькова рассказала о репрессиях Киева против русскоязычного населения

Москалькова: Киев наращивает репрессии против русскоязычного населения

© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина наращивает политические репрессии против русскоязычного населения, гонениям подвергается Русская православная церковь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения, гонениям подвергается Русская православная церковь московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.
Уполномоченный подчеркнула, что Киев в нарушение Женевских конвенций применяет пытки, унижающие человеческое достоинство, против российских военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году
В миреУкраинаРоссияКиевТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФ
 
 
