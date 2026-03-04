Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 04.03.2026 (обновлено: 12:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078415724.html
ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.03.2026
ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих и два танка, сообщило в среду... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:08:00+03:00
2026-03-04T12:10:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
сергеевка
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122771_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_fba21c0e24d7bc0e3621d07ff1b4085f.jpg
россия
доброполье (город)
сергеевка
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122771_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_48da0768b14c2acc4ac78825e8e72c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, доброполье (город), сергеевка, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Сергеевка, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих и два танка, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, пехотной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Золотой Колодезь, Доброполье, Белицкое, Сергеевка, Новониколаевка Донецкой народной республики, Василевка, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДоброполье (город)СергеевкаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала