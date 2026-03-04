Рейтинг@Mail.ru
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ
15:47 04.03.2026 (обновлено: 17:19 04.03.2026)
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки был нанесен ВС США, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 04.03.2026
2026
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ

Reuters: удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки нанесли ВС США

Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки был нанесен ВС США, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хератх сообщил, что ВМС и ВВС Шри-Ланки оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана, не менее 30 человек с борта направлены в больницу на острове
"Военные США нанесли удар по иранскому военному кораблю у берегов Шри-Ланки", - говорится в публикации.
Как уточняется, операция была проведена американской военной подводной лодкой.
Как сообщало издание Daily Mirror, иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете, в результате инцидента по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.
