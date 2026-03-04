https://ria.ru/20260304/udar-2078497469.html
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки был нанесен ВС США, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 04.03.2026
Удар по иранскому кораблю у Шри-Ланки нанесли силы США, пишут СМИ
Reuters: удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки нанесли ВС США