Российская туристка погибла в Индонезии
Туризм
 
12:20 04.03.2026 (обновлено: 14:38 04.03.2026)
Российская туристка погибла в Индонезии
Российская туристка погибла в Индонезии
Российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии, ее унесло океанским течением, сообщили местные спасательные службы.
ДЖАКАРТА, 4 мар — РИА Новости. Российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии, ее унесло океанским течением, сообщили местные спасательные службы.
Как рассказал координатор Арифа Нуграхи, инцидент произошел в понедельник. Группа путешественников, среди которых была 51-летняя россиянка, находилась на пляже с утра.
Самуи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы
6 февраля, 11:59
"Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения", — уточнил Нуграха.
Туристке попытались оказать первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие спасатели доставили ее в больницу RSUD Panembahan Senopati в Бантуле, где врачи констатировали смерть.
Местные власти совместно с иммиграционной службой в настоящее время работают над тем, чтобы перевезти тело в Россию.
Спасатели призвали путешественников соблюдать осторожность на пляжах южного побережья острова Ява, где нередко наблюдаются сильные океанические течения.
Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах
9 декабря 2025, 19:38
Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах
9 декабря 2025, 19:38
 
Туризм Индонезия В мире Ява (остров)
 
 
