Российская туристка погибла в Индонезии

ДЖАКАРТА, 4 мар — РИА Новости. Российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии, ее унесло океанским течением, сообщили местные спасательные службы.

Как рассказал координатор Арифа Нуграхи, инцидент произошел в понедельник. Группа путешественников, среди которых была 51-летняя россиянка, находилась на пляже с утра.

"Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения", — уточнил Нуграха.

Туристке попытались оказать первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие спасатели доставили ее в больницу RSUD Panembahan Senopati в Бантуле, где врачи констатировали смерть.

Местные власти совместно с иммиграционной службой в настоящее время работают над тем, чтобы перевезти тело в Россию