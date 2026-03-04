https://ria.ru/20260304/turistka-2078421711.html
Российская туристка погибла в Индонезии
Российская туристка погибла в Индонезии - РИА Новости, 04.03.2026
Российская туристка погибла в Индонезии
Российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии, ее унесло океанским течением, сообщили местные спасательные службы. РИА Новости, 04.03.2026
Российская туристка погибла в Индонезии
Российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии
ДЖАКАРТА, 4 мар — РИА Новости. Российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии, ее унесло океанским течением, сообщили местные спасательные службы.
Как рассказал координатор Арифа Нуграхи, инцидент произошел в понедельник. Группа путешественников, среди которых была 51-летняя россиянка, находилась на пляже с утра.
"Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения", — уточнил Нуграха.
Туристке попытались оказать первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие спасатели доставили ее в больницу RSUD Panembahan Senopati в Бантуле, где врачи констатировали смерть.
Местные власти совместно с иммиграционной службой в настоящее время работают над тем, чтобы перевезти тело в Россию
.
Спасатели призвали путешественников соблюдать осторожность на пляжах южного побережья острова Ява
, где нередко наблюдаются сильные океанические течения.