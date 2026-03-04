https://ria.ru/20260304/soveschanie-2078522453.html
Путин обсудил с правительством развитие системы образования
Путин обсудил с правительством развитие системы образования - РИА Новости, 04.03.2026
Путин обсудил с правительством развитие системы образования
Владимир Путин на совещании с правительством обсудил вопросы, связанные с образованием. РИА Новости, 04.03.2026
Путин обсудил с правительством развитие системы образования
Путин на совещании с правительством предложил обсудить проблемы образования
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством обсудил вопросы, связанные с образованием.
«
"Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики наших предприятий, бизнесов. В том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки".
Владимир Путин
президент России
Глава государства подчеркнул, что от развития системы образования зависит рост кадрового потенциала страны. Он также призвал активнее внедрять в процесс обучения искусственный интеллект.
«
"Но действовать при этом — мы много раз тоже уже об этом говорили — нужно очень аккуратно и сбалансированно".
Владимир Путин
президент России
Нельзя также допускать замены поиска и получения знаний готовыми компьютерными решениями, отметил Путин
. Кроме того, он поручил повышать профессиональные навыки педагогов, в том числе в области информационных технологий.
Вместе с тем ребенку с самого раннего возраста нужно помочь в выборе профессии, а графики работы детских садов и групп продленного дня в школах выстроить с учетом занятости родителей, добавил президент. Ключевой задачей для экономики и демографии остается создание ясельных групп.
«
"Чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной".
Владимир Путин
президент России
Путин во время совещания также принял участие в открытии новых образовательных учреждений в российских регионах.