За четыре года отношение к россиянам не поменялось, заявил тренер Сорин
Лыжные гонки
 
15:23 04.03.2026
За четыре года отношение к россиянам не поменялось, заявил тренер Сорин
За четыре года отношение к россиянам не поменялось, заявил тренер Сорин
РИА Новости Спорт
россия, егор сорин, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), лыжные виды спорта
Россия, Егор Сорин, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные виды спорта, Лыжные гонки
За четыре года отношение к россиянам не поменялось, заявил тренер Сорин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в интервью РИА Новости, что за четыре года отстранения отношение к россиянам на международных соревнованиях не поменялось.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
"Нет, ничего не поменялось, - сказал Сорин, отвечая на вопрос об изменениях в отношении к россиянам на международных турнирах. - Общение складывалось очень хорошо. Сервис-бригады обращались за советами и помощью, и я не знаю случаев, чтобы кто-то отказывал нашим специалистам".
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
Вчера, 10:26
 
