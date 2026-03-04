Рейтинг@Mail.ru
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:38 04.03.2026 (обновлено: 15:21 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/sobolenko-2078392541.html
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена
Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии получила предложение руки и сердца от бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T10:38:00+03:00
2026-03-04T15:21:00+03:00
теннис
белоруссия
брисбен
россия
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078394897_0:153:674:532_1920x0_80_0_0_7ac4d3c52bac3fa324c55150217b76f4.png
https://ria.ru/20260303/rublev-2078314160.html
белоруссия
брисбен
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078394897_0:90:674:596_1920x0_80_0_0_d72f97432c0ae96d630d87426d5619ce.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
белоруссия, брисбен, россия, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Белоруссия, Брисбен, Россия, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена

Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена Франгулиса

© Соцсети Арины СоболенкоГеоргиос Франгулис делает предложение Арине Соболенко. Кадр видео
Георгиос Франгулис делает предложение Арине Соболенко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети Арины Соболенко
Георгиос Франгулис делает предложение Арине Соболенко. Кадр видео
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии получила предложение руки и сердца от бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса.
В январе после победы на турнире в австралийском Брисбене Соболенко намекнула Франгулису, что ждет предложения. "Спасибо моему парню, надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому. Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо?" - сказала тогда теннисистка.
© Соцсети Арины СоболенкоПомолвочное кольцо Арины Соболенко. Кадр видео
Помолвочное кольцо Арины Соболенко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети Арины Соболенко
Помолвочное кольцо Арины Соболенко. Кадр видео
Видео, на котором Соболенко принимает предложение Франгулиса и принимает помолвочное кольцо, спортсменка опубликовала в Instagram*.
Соболенко 27 лет. Она является победительницей четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Всего за карьеру белоруска завоевала 22 титула под эгидой WTA. В отношениях с 37-летним Франгулисом, который является основателем одной из сетей кафе быстрого обслуживания, белоруска находится с 2024 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
3 марта, 21:35
 
ТеннисБелоруссияБрисбенРоссияАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала