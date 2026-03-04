https://ria.ru/20260304/sobolenko-2078392541.html
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена
Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии получила предложение руки и сердца от бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
