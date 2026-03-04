Рейтинг@Mail.ru
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
14:08 04.03.2026
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ
Страны Евросоюза не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на евродипломата. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на евродипломата.
"Все разговоры о так называемом обратном принятии (Украины в ЕС - ред.) не имеют шанса достигнуть цели. Поддержки от стран-членов (ЕС) нет", - заявил собеседник издания.
По словам двух источников газеты, в среду вечером состоится мероприятие Еврокомиссии, на котором ее глава Урсула фон дер Ляйен официально представит предложения по расширению блока представителям стран блока. По словам четырех источников, ожидается, что общий ответ будет негативный.
Во вторник агентство Рейтер передавало, что европейские дипломаты не готовы открывать "ящик Пандоры", в ускоренном порядке приняв Украину в Евросоюз. Основные опасения у европейцев вызывает концепция отложенных реформ в украинском законодательстве или "обратного расширения" ЕС, когда союз сначала расширяется за счет принятия нового государства-члена, а уже после этого в стране-новичке проводятся необходимые реформы.
Украина готова к очередной попытке исполнить свою голубую мечту
1 марта, 08:00
 
В миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
