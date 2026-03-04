https://ria.ru/20260304/smi-2078457911.html
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ
Страны Евросоюза не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на евродипломата. РИА Новости, 04.03.2026
Cтраны ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в блок, пишут СМИ
FT: ЕС не поддерживает ускоренное вступление Украины в блок