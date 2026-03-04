Рейтинг@Mail.ru
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/smi-2078393715.html
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели
Две недели могут потребоваться для создания благоприятных условий по осуществлению операций по сопровождению танкеров через Ормузский пролив, это также приведет РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:42:00+03:00
2026-03-04T10:42:00+03:00
в мире
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260304/proliv-2078365851.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, корпус стражей исламской революции
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели

FT: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив США потребуется две недели

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Две недели могут потребоваться для создания благоприятных условий по осуществлению операций по сопровождению танкеров через Ормузский пролив, это также приведет к сокращению количества ударов США по Ирану, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего командира ударной группы американского авианосца Марка Монтгомери.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.
Как заявил Монтгомери в комментарии изданию, подобная миссия будет сложной, но выполнимой. "Он (Монтгомери - ред.) предположил, что для создания благоприятных условий потребуется до двух недель, и это "приведёт к сокращению количества ударов, которые США смогут нанести", - пишет издание.
По словам представителя Центра военно-морского анализа Джошуа Таллиса, маловероятно, что ВМС США смогут защитить торговые суда в течение следующих 7-10 дней, отмечает газета.
Белый дом не ответил на запрос о подробностях плана Трампа, отмечает Financial Times.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива
Вчера, 08:48
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала