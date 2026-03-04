https://ria.ru/20260304/smi-2078393715.html
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели
Две недели могут потребоваться для создания благоприятных условий по осуществлению операций по сопровождению танкеров через Ормузский пролив, это также приведет РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:42:00+03:00
2026-03-04T10:42:00+03:00
2026-03-04T10:42:00+03:00
в мире
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260304/proliv-2078365851.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, корпус стражей исламской революции
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели
FT: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив США потребуется две недели
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Две недели могут потребоваться для создания благоприятных условий по осуществлению операций по сопровождению танкеров через Ормузский пролив, это также приведет к сокращению количества ударов США по Ирану, пишет газета Financial Times
со ссылкой на бывшего командира ударной группы американского авианосца Марка Монтгомери.
Командующий Корпусом стражей исламской революции
Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив
. Позднее президент США Дональд Трамп
заявил, что американские ВМС при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.
Как заявил Монтгомери в комментарии изданию, подобная миссия будет сложной, но выполнимой. "Он (Монтгомери - ред.) предположил, что для создания благоприятных условий потребуется до двух недель, и это "приведёт к сокращению количества ударов, которые США смогут нанести", - пишет издание.
По словам представителя Центра военно-морского анализа Джошуа Таллиса, маловероятно, что ВМС США смогут защитить торговые суда в течение следующих 7-10 дней, отмечает газета.
Белый дом не ответил на запрос о подробностях плана Трампа, отмечает Financial Times.