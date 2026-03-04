https://ria.ru/20260304/savelev-2078542973.html
Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 04.03.2026
россия
израиль
ближний восток
виталий савельев
Рейсы в Россию из Израиля отменили до десятого марта
