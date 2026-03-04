Рейтинг@Mail.ru
17:43 04.03.2026 (обновлено: 17:48 04.03.2026)
Рейсы в Россию из Израиля отменили до десятого марта
Рейсы в Россию из Израиля отменили до десятого марта
Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 04.03.2026
россия, израиль, ближний восток, виталий савельев
Россия, Израиль, Ближний Восток, Виталий Савельев
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТабло вылетов
Табло вылетов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Табло вылетов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Рейсы из Израиля отменены до 10 марта", - сказал Савельев на совещании президента с членами правительства.
Путин поручил вывезти российских туристов из ближневосточных стран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
Россия Израиль Ближний Восток Виталий Савельев
 
 
