https://ria.ru/20260304/samolet-2078546425.html
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга - РИА Новости, 04.03.2026
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга
Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 совершает полет вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:55:00+03:00
2026-03-04T17:55:00+03:00
2026-03-04T17:55:00+03:00
в мире
россия
санкт-петербург
псков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/65/1557176568_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_963c3b001e84056c27dddfea1c693309.jpg
https://ria.ru/20260304/samolet-2078468132.html
россия
санкт-петербург
псков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/65/1557176568_575:0:3274:2024_1920x0_80_0_0_c3decc79ee098cf236844e32a2e4af22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкт-петербург, псков, нато
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Псков, НАТО
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы РФ у Пскова и Петербурга