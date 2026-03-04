Рейтинг@Mail.ru
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга - РИА Новости, 04.03.2026
17:55 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/samolet-2078546425.html
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга - РИА Новости, 04.03.2026
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга
Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 совершает полет вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 04.03.2026
Новости
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга

Британский самолет-разведчик летает вдоль границы РФ у Пскова и Петербурга

© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon
Патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
Патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 совершает полет вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии. Он пролетел мимо Калининграда, после чего ушел на север и несколько раз пролетел вдоль российской границы над территорией Латвии, Эстонии и Финляндии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
