Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами
Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами - РИА Новости, 04.03.2026
Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами
Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие - в чукотском Анадыре и РИА Новости, 04.03.2026
Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами
РИА Новости: самые дешевые яйца на начало февраля были в Дзержинске и Кузнецке