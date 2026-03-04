Рейтинг@Mail.ru
Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами
03:28 04.03.2026
Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами
Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие - в чукотском Анадыре
общество
Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами

РИА Новости: самые дешевые яйца на начало февраля были в Дзержинске и Кузнецке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие - в чукотском Анадыре и якутском Олекминске, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Наиболее низкими они (цены) оказались в Дзержинске: 57,3 рубля за десяток и Кузнецке: 59,4 рубля за десяток. Наиболее высокими – в Анадыре: 241,6 рубля за десяток и Олекминске: 213,8 рубля за десяток", - говорится в сообщении.
В Руспродсоюзе добавили, что средние розничные цены на яйца в Москве составили порядка 118,3 рубля, а в Санкт-Петербурге - 112,9 рубля за десяток.
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Назван регион с самой высокой ценой на букет в преддверии 8 марта
7 марта 2025, 07:07
 
Дзержинск (Донецкая область)КузнецкАнадырьРуспродсоюзЯйцаЦеныОбщество
 
 
