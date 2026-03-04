Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие - в чукотском Анадыре и якутском Олекминске, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе.