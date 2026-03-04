Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщают о 78 пострадавших после атаки подлодки на иранский корабль
12:56 04.03.2026 (обновлено: 17:20 04.03.2026)
СМИ сообщают о 78 пострадавших после атаки подлодки на иранский корабль
СМИ сообщают о 78 пострадавших после атаки подлодки на иранский корабль
По меньшей мере 78 человек пострадали, 101 пропал без вести после того, как корабль Ирана был атакован подводной лодкой у берегов Шри-Ланки, передает агентство... РИА Новости, 04.03.2026
2026
СМИ сообщают о 78 пострадавших после атаки подлодки на иранский корабль

Reuters: 101 человек пропал после атаки подлодки на иранский корабль у Шри-Ланки

Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Department of War/X
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По меньшей мере 78 человек пострадали, 101 пропал без вести после того, как корабль Ирана был атакован подводной лодкой у берегов Шри-Ланки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в минобороны страны.
Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хератх сообщил, что ВМС и ВВС Шри-Ланки оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана, не менее 30 человек с борта корабля направлены в больницу на острове.
"По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.
