Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rejsy-2078364154.html
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:29:00+03:00
2026-03-04T08:29:00+03:00
волгоград
сша
иран
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
волгоград
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, сша, иран, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана
Волгоград, США, Иран, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая

Два вечерних рейса Flydubai из Дубая в Волгоград отменены

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.
Самолет должен быть прибыть в Волгоград в 22.20, а через час отправиться обратно. Оба рейса отменены.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
08:00
 
ВолгоградСШАИранFlydubaiВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала