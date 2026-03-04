https://ria.ru/20260304/rejsy-2078364154.html
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:29:00+03:00
В Волгограде отменили вечерние рейсы из Дубая
Два вечерних рейса Flydubai из Дубая в Волгоград отменены