17:08 04.03.2026
Путин поручил повышать профессиональные навыки педагогов в России
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил повышать профессиональные навыки педагогов и учителей в России.
Глава государства подчеркнул, что власти и далее продолжат системно заниматься улучшением материально-технической базы учреждений всех уровней системы образования - строить и обновлять здания школ и детских садов, создавать качественные образовательные пространства, оснащать их современным оборудованием.
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин
Вчера, 17:02
"Также важно укреплять коллективы образовательных организаций - повышать квалификацию и профессиональные навыки учителей, педагогов, наставников, в том числе в области информационных технологий", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
По словам президента РФ, в целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. При этом действовать нужно будет очень аккуратно и сбалансировано, не допуская упрощения и искажения образовательного процесса, замены поиска, получения знаний готовыми компьютерными решениями.
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
Вчера, 16:52
 
