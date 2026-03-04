Путин поручил повышать профессиональные навыки педагогов в России

Глава государства подчеркнул, что власти и далее продолжат системно заниматься улучшением материально-технической базы учреждений всех уровней системы образования - строить и обновлять здания школ и детских садов, создавать качественные образовательные пространства, оснащать их современным оборудованием.

По словам президента РФ, в целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. При этом действовать нужно будет очень аккуратно и сбалансировано, не допуская упрощения и искажения образовательного процесса, замены поиска, получения знаний готовыми компьютерными решениями.