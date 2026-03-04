https://ria.ru/20260304/putin-2078528977.html
Путин поручил повышать профессиональные навыки педагогов в России
россия
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил повышать профессиональные навыки педагогов и учителей в России.
Глава государства подчеркнул, что власти и далее продолжат системно заниматься улучшением материально-технической базы учреждений всех уровней системы образования - строить и обновлять здания школ и детских садов, создавать качественные образовательные пространства, оснащать их современным оборудованием.
"Также важно укреплять коллективы образовательных организаций - повышать квалификацию и профессиональные навыки учителей, педагогов, наставников, в том числе в области информационных технологий", - сказал Путин
в ходе совещания с членами правительства РФ
в режиме видеоконференции.
По словам президента РФ, в целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. При этом действовать нужно будет очень аккуратно и сбалансировано, не допуская упрощения и искажения образовательного процесса, замены поиска, получения знаний готовыми компьютерными решениями.