17:07 04.03.2026
Новые учебные пространства важны для воспитания молодежи, заявил Путин
общество, россия, свердловская область, владимир путин, воздушно-космические силы россии
Общество, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые учебные пространства важны для воспитания российской молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин собрал членов правительства на совещание по вопросам обновления парка общественного транспорта в субъектах РФ. Президент также примет участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по ВКС.
"Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования и построены новые хорошо оснащенные здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время", - сказал Путин.
Глава государства уточнил, что создание таких объектов - часть большой системной работы по укреплению образовательной инфраструктуры, по формированию в субъектах РФ единых, равных возможностей для получения современного качественного образования.
"И хотел бы вновь отметить - удобные и мотивирующие к учебе пространства важны для воспитания подрастающего поколения, для раскрытия талантов и потенциала наших молодых людей, а значит, для будущего России, для ее поступательного развития", - подчеркнул Путин.
