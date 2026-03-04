Новые учебные пространства важны для воспитания молодежи, заявил Путин

Глава государства уточнил, что создание таких объектов - часть большой системной работы по укреплению образовательной инфраструктуры, по формированию в субъектах РФ единых, равных возможностей для получения современного качественного образования.

"И хотел бы вновь отметить - удобные и мотивирующие к учебе пространства важны для воспитания подрастающего поколения, для раскрытия талантов и потенциала наших молодых людей, а значит, для будущего России, для ее поступательного развития", - подчеркнул Путин.